In der 29. Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Sonntag (14:30 Uhr) bei Sturm Graz an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures/ Jasmin Walter Salzburg (Andre Ramalho) vs Sturm Graz (Jakob Jantscher) – wer hat das bessere Ende für sich?