In der sechsten Runde der Fußballbundesliga tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Samstag (17 Uhr) beim TSV Hartberg an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/ hans oberlaender Szene aus dem bislang letzten Antreten der Salzburger am 30. Jänner in Hartberg: Rasmus Kristensen im Zweikampf mit Sascha Horvath. Das Spiel endete mit einem 3.0-Erfolg für Salzburg.