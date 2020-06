In der fünften Runde der Meisterrunde in der Fußballbundesliga muss Titelverteidiger Red Bull Salzburg am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Wolfsberger AC antreten - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/gepa pictures/ matic klansek Das war das Auswärtsspiel im Grunddurchgang: Salzburg jubelt über einen 3:0-Sieg über Wolfsberg. Damals erzielte Erling Haaland alle Treffer, trifft diesmal Patson Daka (M.)?