Zum Auftakt der Bundesligasaison 2020/2021 tritt Meister Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) beim Wolfsberger AC an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Nach dem 10:0-Schützenfest im ÖFB-Cup bei SW Bregenz bekommen es die Salzburger zum Ligastart mit einem Gegner zu tun, der aus ganz anderem Holz geschnitzt ist. Der WAC belegte in der abgelaufenen Saison Rang drei, tritt in der Europa-League-Quali an und hat keine Absicht, den Salzburgern einen Auswärtssieg zu bescheren.

Das Spiel im Liveticker

