In der vierten Runde der Meistergruppe tritt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Mittwoch (18:30 Uhr) bei der WSG Tirol an - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Szene aus dem Spiel WSG Tirol - Red Bull Salzburg vom 13. Februar 2021 (2:4).