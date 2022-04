Fußballbundesliga: Red Bull Salzburg - Rapid Wien

Im Schlagerspiel der 25. Runde der Fuballbundesliga empfängt Tabellenführer Red Bull Salzburg am Sonntag (17 Uhr) den SK Rapid Wien - verfolgen Sie das Match hier im Liveticker!

Serienmeister gegen Rekordmeister: Eigentlich sollte das Duell zwischen den Salzburger und den Wiener eines auf Augenhöhe sein. Doch Salzburg (derzeit 33 Punkte) spielt seit Jahren quasi in einer eigenen Liga. Für Rapid (19 Zähler) geht es am Sonntag darum, Rang zwei in Reichweite zu behalten.

Statistik: Salzburg ist gegen Rapid seit zehn Meisterschaftsspielen (neun Siege, ein Remis) ungeschlagen.

Das Match im Liveticker: