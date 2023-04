In einem unterhaltsamen Bundesliga-Spiel erzielte Salzburgs Karim Konaté in der 15. Minute spektakulär aus spitzem Winkel das 1:0, Rapid-Routinier Guido Burgstaller gelang in Minute 44 der verdiente Ausgleich. Am Ende fehlte der Partie die hochkarätigen Torchancen, dennoch wurde es noch einmal turbulent zwischen den Erzrivalen. Lesen Sie das Match hier auch im Liveticker nach!

BILD: SN/GEPA PICTURES Salzburgs Karim Konate traf aus spitzem Winkel zum 1:0. BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Rapid-Stürmer Guido Burgstaller erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Das Match im Liveticker