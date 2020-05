Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudof Anschober geben heute um 9.15 in einer Pressekonferenz einen Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Krise in Österreich und informieren über die neuesten Lockerungsschritte im Bereich des Sports - hier im Livestream!

Da an der Pressekonferenz auch ÖFB-Präsident Leo Windtner, Fußball-Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer und Austria-Wien-Sportvorstand Peter Stöger teilnehmen, sind in erster Linie Informationen über einen möglichen Neustart des Fußballs in Österreich zu erwarten.

Quelle: SN