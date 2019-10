In großen Ligen und internationalen Fußballbewerben ist der VAR (Video Assistant Referee) bereits seit geraumer Zeit im Einsatz. Auch in Österreich wird der Videobeweis immer wieder bei Fußballspielen gefordert. Die Bundesliga und der ÖFB nehmen dazu am Donnerstag (10.30 Uhr) Stellung - hier im Livestream!

SN/AFP/MLADEN ANTONOV Symbolbild – der Einsatz des VAR bei der Fußball-WM 2018 in Russland.