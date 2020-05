Ankick für den Fußball in Österreich: Nach der Unterbrechung des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie rollt am Freitag ab 20.45 Uhr wieder der Ball in Österreich. Verfolgen Sie das Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau im SN-Live-Ticker.

SN/gepa Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer will seine Mannschaft am Freitag zum nächsten Cuperfolg führen.