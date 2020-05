Ankick für den Fußball in Österreich: Nach der Unterbrechung des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie rollt am Freitag ab 20.45 Uhr wieder der Ball. Verfolgen Sie das ÖFB-Cupfinale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau im SN-Liveticker!

In Spiel eins nach der Zwangspause geht es für Serienmeister Red Bull Salzburg dabei gleich um den ersten Titel in dieser historischen Saison. Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch kann sich im Duell gegen Zweitligist Austria Lustenau den siebenten Cuptitel in den vergangenen neun Jahren sichern. Anpfiff ist am Freitagabend um 20.45 Uhr im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Verfolgen Sie das Endspiel im Liveticker der "Salzburger Nachrichten".

Das Cupfinale im SN-Liveticker:

Quelle: SN