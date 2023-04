Am Sonntag treffen im Finale des ÖFB-Cups im Wörthersee Stadion in Klagenfurt die Mannschaften von Rapid Wien und Sturm Graz aufeinander. Wer kann das Finale für sich entscheiden? Bereits tagsüber wird im Liveblog über die Geschehnisse (Fanmarsch etc.) in Klagenfurt berichtet. Das Match können Sie ab 20.30 Uhr ebenfalls hier live mitverfolgen!

BILD: SN/GEPA PICTURES Wer kürt sich zum Cupsieger?