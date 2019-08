Zur Halbzeit steht es in der Red Bull Arena 2:1 für die Gastgeber. Nicht nur das Bundesliga-Match gegen den Wolfsberger AC beschäftigt die Fans von Red Bull Salzburg. Der Serienmeister bastelt an einem Top-Transfer. Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

Zwei Ex-Salzburger sorgten für die überraschende Führung der Kärntner: Romano Schmid nützte einen leichtfertigen Ballverlust der Bullen-Abwehr, seinen Querpass brauchte Anderson Niangbo nur noch einzuschieben (7.). In der 22. Minute machte sich der Salzburger Dauerdruck bezahlt, Erling Haaland stand nach einer Flanke von André Ramalho goldrichtig und traf zum 1:1. Beim 2:1-Führungstor lenkte WAC-Verteidiger Michael Sollbauer eine Flanke von Takumi Minamino ins eigene Tor (39.).

Im Vorfeld des Spiels sickerte durch, dass Red Bull Salzburg sich angeblich mit ÖFB-Teamverteidiger Maximilian Wöber verstärken will. Sportdirektor Christoph Freund gab sich bei Sky Sport Austria verschlossen: "An Spekulationen beteiligen wir uns nicht."

Das Spiel im Liveticker:

