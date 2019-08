Mit dem Wolfsberger AC ist so etwas wie die Salzburg-Filiale zu Gast in der Red Bull Arena. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 17 Uhr im Liveticker.

SN/GEPA pictures Nach den Königlichen kommen die Kärntner: Erling Haaland geht gegen den WAC auf Torjagd.