Fußballmeister Red Bull Salzburg ist in der österreichischen Bundesliga weiter ungeschlagen. Auswärts beim SV Mattersburg soll der nächste Sieg gelingen. Verfolgen Sie die Partie am Samstag im SN-Ticker.

Zehn Siege, zwei Remis und keine Niederlage: Red Bull Salzburg gibt sich in der heimischen Liga weiterhin keine Blöße und steht an der Tabellenspitze In der 13. Runde wartet nun auswärts der SV Mattersburg. Die Burgenländer liegen derzeit auf Tabellenplatz neun.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams war eine klare Angelegenheit für die Salzburger. In der Red Bull Arena gewannen Anfang August gewannen die Mozartstädter klar mit 4:1. Nun muss Red Bull Salzburg zum Retourmatch ins Burgenland. Anpfiff im Mattersburger Pappelstadion ist am Samstag um 17 Uhr.

Das Spiel im Liveticker:

