Liverpool holt Innenverteidiger Koumetio von Austria zurück

Leihspieler Billy Koumetio ist von Fußball-Bundesligist Austria Wien vorzeitig zu seinem Stammclub Liverpool in die Premier League zurückbeordert worden. Das teilte der Tabellensiebente am Donnerstag mit. Der 20-jährige französische Innenverteidiger war im Juli 2022 für eine Saison ausgeliehen worden und kam in Summe auf elf Einsätze für die Kampfmannschaft, viermal spielte er bei den Young Violets in der 2. Liga.