Ludewig bleibt Leihspieler bei Barnsley

Der bei Österreichs Fußballmeister Salzburg unter Vertrag stehende Deutsche Kilian Ludewig bleibt ein weiteres Jahr bei Barnsley in der zweiten englischen Liga. Wie die Salzburger am Montag mitteilten, erhält der 20-jährige Außenverteidiger einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Schon in der vergangenen Meisterschaft war Ludewig wichtiger Bestandteil des Teams von Trainer Gerhard Struber.

Quelle: APA