Lugano beendet Leihe mit Salzburg-Kicker Luis Phelipe

Offensivmann Luis Phelipe kehrt zu Fußball-Serienmeister Salzburg zurück. Wie der Schweizer Erstligist Lugano am Freitag bekanntgab, wurde der bis zum Sommer anberaumte Leihvertrag nach nur fünf Einsätzen in der Super League beendet. Der 20-jährige Brasilianer war 2020/21 an den brasilianischen Schwesterklub Bragantino verliehen gewesen. Für die Salzburg-Profis kam er noch nicht zum Einsatz, 2019/20 gelangen ihm acht Scorerpunkte in 19 Spielen für Kooperationsclub Liefering.