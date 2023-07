Lustenau leiht Rhein weiteres Jahr vom FC Bayern aus

Fußball-Bundesligist Austria Lustenau kann auch in der kommenden Saison auf Torben Rhein bauen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde für eine weitere Saison von Deutschlands Rekordmeister Bayern München ausgeliehen, wie die Vorarlberger am Montag bekanntgaben. Der ehemalige deutsche U19-Teamspieler hatte 2022/23 insgesamt 21 Mal für die Lustenauer in der Bundesliga gespielt. "Ich wollte bleiben, weil ich das Gefühl habe, hier noch nicht fertig zu sein", sagte Rhein.

