Lustenau sucht Wege aus dem Grazer Würgegriff

Austria Lustenau erwartet im zweiten Saison-Heimspiel eine "Mammutaufgabe". Fußball-Vizemeister Sturm Graz ist am Samstag (17.00 Uhr) im Ländle klarer Favorit. Die zehntplatzierte Austria heckte in der Trainingswoche einen Plan aus, um dem erwarteten Würgegriff der Steirer zu entkommen. "Sie werden versuchen uns früh anzulaufen und hinten einzuschnüren", prophezeite Markus Mader.

Lustenaus Trainer hofft auf eine wache Elf. "Wir waren zuletzt zu Beginn der Spiele immer sehr nervös, das müssen wir ablegen und selbstbewusst auftreten." Bunkertaktik will Mader eigenem Bekunden nach keine auspacken. "Es braucht Mut, auch gegen einen deutlich stärkeren Gegner mitspielen zu wollen. Wenn wir die Grazer aus dem Tritt bringen können, dann werden wir zu unseren Chancen kommen und die gilt es dann zu nutzen."

Mit Lukas Fridrikas wird der Torjäger vom Dienst weiter aufgrund einer Schambeinentzündung fehlen, auch Flügelflitzer Yadaly Diaby ist fraglich. Namory Cissé stellte sich aber als torgefährlicher Mann in Lustenau ein. In 143 Einsatzminuten erzielte der 20-jährige Tiroler drei Treffer (zwei im Cup). "Seine Verpflichtung hat mich sehr gefreut, denn allein durch seine Größe (1,92 m, Anm.) weist er eine gute Robustheit und Körperlichkeit vor. Ich bin sicher, wir werden noch viel Freude mit ihm haben", meinte Mader.

Beim kommenden Gegner platzte am Dienstag der Traum von der Champions League. Das 1:3 (gesamt 2:7) gegen PSV Eindhoven hinterließ auch körperlich Spuren. Mit Otar Kiteishvili, Jon Gorenc Stankovic, Gregory Wüthrich und Stefan Hierländer unterzogen sich tragende Säulen diversen Behandlungen. Fix fehlen werden Manprit Sarkaria und der gesperrte David Schnegg. Die Chancen, dass der neue Stürmer Seedy Jatta bereits die freitägliche Flugreise nach Vorarlberg mitmacht, stehen laut Clubauskunft gut. Bei Alexander Prass ist laut Medienberichten ein Auslandswechsel konkret, der ÖFB-Teamspieler könnte in Lustenau seine Abschiedsvorstellung geben.

Christian Ilzer meldete eine angespannte Personalsituation, gleichsam versprach der Sturm-Trainer aber, "absolut bereit" zu sein. Beim 0:0 gegen Klagenfurt gab Sturm zuletzt erstmals in der Saison Punkte ab. "Wir wollen in der Liga jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren, dafür braucht es eine Top-Leistung in einem schwierigen Auswärtsspiel", bekannte Ilzer.

Lustenau habe "neben stabilen Führungsspielern wie Maak, Grabher oder Surdanovic auch heuer wieder sehr flinke, schnelle und technisch beschlagene Individualisten in seinen Reihen", meinte Ilzer und lobte sein Gegenüber Mader als "sehr guten Trainer". Die Bilanz spricht klar für die Gäste. Sturm entschied 13 der 14 Oberhaus-Duelle mit Lustenau für sich und gab nur im ersten Duell 1997 Punkte ab. Im Vorjahr blieben die Vorarlberger ohne Tor, beide Begegnungen endeten 2:0 für Sturm.