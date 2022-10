Lustenau und Ried trennen sich leistungsgerecht 0:0

Austria Lustenau und die SV Ried haben sich am Sonntag in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga torlos mit 0:0 getrennt. Eine leistungsgerechte Punkteteilung, bei der die Gäste am Ende dem Sieg näher waren. Der Aufsteiger aus Vorarlberg wartet nach dem Unentschieden seit mittlerweile acht Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg, die Innviertler blieben in den letzten drei Spielen ungeschlagen.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Ein umkämpftes Spiel in Lustenau endete torlos