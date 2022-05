Lustenau verpflichtet FAC-Stürmer Schmid ablösefrei

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau kann ab sofort auf die Dienste von Anthony Schmid bauen. Der 23-jährige Stürmer wurde ablösefrei vom ehemaligen Ligakonkurrenten FAC geholt und unterzeichnete bei den Vorarlbergern am Freitag einen bis 2024 gültigen Vertrag. Der in Straßburg geborene, mehrfache ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, der im Nachwuchs für den SC Freiburg gespielt hatte, brachte es in dieser Saison auf elf Tore und vier Assists.

SN/APA/AGENTUR DIENER/PHILIPP SCHAL Markus Mader hat einen neuen Stürmer gefunden