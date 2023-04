Lustenau will Erfolgslauf im Derby gegen Altach prolongieren

Der SC Austria Lustenau ist im Ländle-Derby auf den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt aus. Erstmals in der Clubgeschichte haben die Lustenauer in der Fußball-Bundesliga drei Siege in Serie gefeiert. Gelingt auch im dritten Saisonderby am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) daheim gegen den SCR Altach ein voller Erfolg, wäre der Aufsteiger dem Saisonziel Ligaverbleib als Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe schon sehr nahe.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Lustenau muss sich wieder mit Altachs Nuhiu auseinandersetzen

"Für uns ist es eine riesige Chance. Wir können den nächsten Schritt zu unserem großen Ziel machen", sagte Lustenau-Trainer Markus Mader. Dass es sich um ein Lokalduell handle, stehe dabei nicht einmal im Vordergrund. "Es wäre natürlich ein Befreiungsschlag, wenn wir noch einmal einen Dreier nachlegen", meinte Mader. Bei einer Niederlage würde der Vorsprung auf die Altacher wegen der Punkteteilung allerdings nur noch zwei Zähler betragen. Von den jüngsten sechs Liga-Heimspielen hat Lustenau nur eines verloren. Mader: "Die Mannschaft spürt, dass wir defensiv gefestigt sind. Wir können mit Selbstvertrauen und breiter Brust auftreten." Wichtig sei aber, auf dem Boden zu bleiben. "Wir gehen realistisch an die Sache heran. Wir wissen, dass wir trotz guter Leistungen noch nichts erreicht haben. Solange wir den Ligaverbleib nicht geschafft haben, werden wir uns nicht zurücklehnen." Lustenau gewann nicht nur die jüngsten drei Pflichtspiele gegen Altach, sondern ist gegen den Lokalrivalen auch erstmals in der Profi-Geschichte sechs Heimspiele ungeschlagen. Der neue Altach-Trainer Klaus Schmidt erklärte die Austria zum Favoriten. "Es spricht die Tabelle für Lustenau, es sprechen die jüngsten beiden Partien für Lustenau. Es ist selbstredend, dass wir da jetzt nicht hinfahren und uns die Favoritenrolle aufmalen lassen", betonte der Steirer. "Wir sehen uns als Außenseiter." Dabei beendeten die Altacher beim Schmidt-Debüt vergangene Woche gegen die WSG Tirol (1:0) ihre neun Spiele andauernde Sieglos-Serie. Die Tugenden, die man benötige, um die Liga zu halten, sah der Neo-Coach dort bereits "zu 95 Prozent" erfüllt. Nun wartet der Lokalrivale. "Man merkt, dass etwas im Busch ist, dass es etwas Spezielles ist", sagte Schmidt über das dritte Saisonderby. Die beiden bisherigen Duelle unter Vorgänger Miroslav Klose endeten 1:2 und 0:3. Schmidt: "Jeder versucht, diese Scharte auszumerzen." Helfen soll den Altachern dabei der zuletzt gesperrte Sturmtank Atdhe Nuhiu, der in dieser Saison bereits neunmal angeschrieben hat. Mit dem 1,96-m-Mann als Zielspieler für lange Bälle wird sich das Spiel der Rheindörfler definitiv verändern. "Wir haben ihn schon zweimal gut im Griff gehabt. Wir wissen, was auf uns zukommt", versicherte Mader. Lustenaus Coach muss einige Stammkräfte verletzt vorgeben. Namen wollte er aus taktischen Gründen nicht nennen. Unter anderen ist der Brasilianer Anderson wegen Oberschenkelproblemen fraglich.