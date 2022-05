Lustenau zittert vor Wacker-Aus - Sponsor übernimmt Busfahrt

Austria Lustenau setzt alles daran, dass Wacker Innsbruck die Saison in der 2. Fußball-Liga ordnungsgemäß beendet. Wie die Vorarlberger am Mittwoch mitteilten, übernimmt ein Sponsor aus dem Vereinsumfeld die Buskosten für die Reise der finanzmaroden Tiroler zum Auswärtsspiel in St. Pölten. Kann Wacker in den abschließenden Runden am Freitag bzw. am 22. Mai daheim gegen Dornbirn nicht antreten, würde dies Lustenaus Aufstiegsambitionen einen herben Dämpfer verpassen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Wackers Aus im Profifußball rückt näher