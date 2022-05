Madl übernimmt Amt als Co-Trainer bei der SV Ried

Michael Madl übernimmt einen Posten als Co-Trainer bei Fußball-Bundesligist SV Ried. Wie die Innviertler am Dienstag bekannt gaben, wird der 34-Jährige künftig neben Chefcoach Christian Heinle und Clemens Zulechner arbeiten. Zuletzt war Madl bei seiner letzten Arbeitsstelle als Profi bei der Wiener Austria als Trainer in der Akademie tätig. Seine aktive Karriere hatte er im vergangenen Sommer beendet.

"Wir sind schon in den Vorgesprächen sehr ins Detail gegangen und konnten dabei feststellen, dass wir die gleiche Idee von Fußball haben", sagte Heinle in einer Aussendung der Rieder. Madl absolvierte ein Länderspiel für Österreich, sein größter Erfolg als Nachwuchs-Internationaler war der vierte Platz bei der U20-WM in Kanada 2007. Als Profi spielte er u.a. für die Austria, Sturm Graz und in England für Fulham.