Maierhofer stürmt ab sofort für WSG Tirol

Stefan Maierhofer kehrt in die österreichische Fußball-Bundesliga zurück. Wie der Ex-Teamstürmer am Sonntag via Facebook vermeldete, geht er ab sofort für WSG Tirol auf Torejagd. Der Vertrag des 37-Jährigen beim Schweizer Zweitligisten FC Aarau war erst vor wenigen Tagen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER Stefan Maierhofer kehrt in die österreichische Bundesliga zurück