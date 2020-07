Maierhofer will Karriere nach Abstieg fortsetzen

Fußball-Stürmer Stefan Maierhofer möchte seine Profilaufbahn fortsetzen. Das kündigte der 37-Jährige am Tag nach dem Abstieg mit WSG Tirol aus der Bundesliga an. "Wie es weitergeht, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen, aber eines ist klar. Mit einem Abstieg werde ich nicht aufhören", schrieb der Ex-ÖFB-Teamspieler nach einem seiner "schlimmsten Tage in 15 Jahren Profifußball" auf Facebook.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER Schwarzer Tag auch für Stefan Maierhofer