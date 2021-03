Manager Krisch erweitert Austria-Vorstand

Die Wiener Austria hat ihren Vorstand mit Gerhard Krisch erweitert. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend nach einer außerordentlichen Sitzung bekannt gab, wurde der 55-jährige Manager auf Vorschlag von Club-Präsident Frank Hensel in das Gremium gehievt. Krisch soll Markus Kraetschmer, der zuletzt als alleiniger Vorstandsvorsitzender agierte, ab 1. Mai in seinen Agenden ergänzen. Er werde auch die Gesamtverantwortung mittragen, hieß es vonseiten des Clubs.

Kraetschmers Vertrag läuft mit 30. Juni aus, die Gespräche über seine Vertragsverlängerungen sollen laufen. Dasselbe gelte für die Zukunft des Sportlichen Leiters Peter Stöger. "Wir sind mit beiden im sehr harmonischen Austausch und hoffen zeitnah auf eine Entscheidung, um die Tätigkeitsfehler abstecken zu können", wurde Hensel in einer Club-Aussendung zitiert.