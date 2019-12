Manfred Fischer fehlt Altach in Dezember-Spielen

Manfred Fischer wird dem SCR Altach in den zwei Bundesliga-Runden im Dezember nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Fußball-Bundesligist aus Vorarlberg am Montag bekannt gab, wurde beim 24-Jährigen eine alte Sprunggelenksverletzung wieder akut. Bereits beim jüngsten Sieg der Altacher gegen Wolfsberg musste Fischer deshalb passen.

Operation sei laut Clubangaben vorerst keine notwendig. Wie lange Fischer, dem im Herbst in der Bundesliga und im ÖFB-Cup fünf Tore gelangen, ausfallen wird, sei derzeit nicht abschätzbar. Altach tritt am Samstag in Graz bei Sturm an, ehe es erneut auswärts gegen St. Pölten geht.

Quelle: APA