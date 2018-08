Marin Pongracic verlängerte Vertrag bei Red Bull Salzburg

Innenverteidiger Marin Pongracic hat seinen Vertrag bei Fußball-Meister Red Bull Salzburg vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der Kroate ist nun bis Ende Mai 2022 an den Club gebunden. Das gaben die Salzburger am Freitag in ihrer Pressekonferenz vor dem Ligagastspiel am Samstag (17.00 Uhr) in Altach bekannt.

