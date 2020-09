Markus Lackner wechselt zu Aufsteiger SV Ried

Fußball-Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat den Niederösterreicher Markus Lackner verpflichtet. Der 29-jährige Defensivspieler wechsle nach langen Verhandlungen von Sturm Graz ins Innviertel, teilte Ried am Freitag mit. Trainer Gerald Baumgartner bezeichnete Lackner als "absoluten Wunschspieler".

"Wir waren noch auf der Suche nach einem routinierten, großen Defensivspieler, der auf vielen Positionen einsetzbar ist", wurde Baumgartner in einer Aussendung zitiert. Lackner war vergangene Saison an die Admira verliehen, in deren Nachwuchs er ausgebildet worden war.

Quelle: APA