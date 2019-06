Für Fußballmeister Red Bull Salzburg beginnt die Saisonvorbereitung mit vielen neuen Gesichtern. Dabei sind es eigentlich altbewährte Kräfte.

26 Tage. So lange hat Cheftrainer Jesse Marsch Zeit, ehe Red Bull Salzburg das erste Pflichtspiel der neuen Saison absolvieren wird. Heute, Montag, um 14 Uhr bittet der 45-jährige US-Amerikaner aus Racine in Wisconsin in Taxham zum ersten Mannschaftstraining der ...