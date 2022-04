Matchwinner Junuzovic: "Das muss ich erst verarbeiten"

Mit Zlatko Junuzovic jubelte auch Salzburgs Trainer Matthias Jaissle.

Große Emotionen hatte für Red Bull Salzburg am Sonntag das Duell mit Rapid zu bieten. Weniger aufgrund des zehnten Siegs in den jüngsten elf Aufeinandertreffen oder des neuen Bundesliga-Startrekords (20. Sieg im 25. Saisonspiel), sondern wegen Zlatko Junuzovic. Der scheidende Red-Bull-Star, dessen Vertrag in Salzburg nicht über den Sommer 2022 hinaus verlängert wird, erzielte sein erstes Tor nach einer monatelangen Verletzungspause. Hochemotional meinte Junuzovic: "Mir ist nach dem Schlusspfiff die eine oder andere Träne gekommen. Schon die Choreo von den ...