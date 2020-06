Mattersburg beendete mit 2:0 gegen St. Pölten Heimmisere

Der SV Mattersburg hat seine Heimmisere in der Fußball-Bundesliga beendet und einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gelandet. Die Burgenländer gewannen am Samstag gegen den SKN St. Pölten durch Tore von Andreas Gruber (44.) und Martin Pusic (87./Elfmeter) mit 2:0, holten damit erstmals seit elf Monaten drei Punkte in der eigenen Arena und verbesserten sich in der Tabelle auf den dritten Platz.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Endlich einmal gab es für Patrick Bürger und Co. wieder einen Heimsieg