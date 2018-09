Mattersburg engagierte Langzeit-Legionär Pusic

Der SV Mattersburg hat sich nach Ende der Transferperiode noch mit dem gewünschten Stürmer verstärkt. Die Burgenländer verpflichteten Martin Pusic bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 30-jährige, körperlich starke Angreifer (1,85 m) blickt auf viele Auslandsjahre, u.a. in Norwegen und Dänemark (Midtylland, FC Kopenhagen, Aarhus) zurück.

Zuletzt hatte Pusic einen erst im Juli bei AC Horsens (DEN) unterzeichneten Vertrag wieder aufgelöst, wodurch er als vereinsloser Spieler auch nach Transferschluss in der Bundesliga noch wechseln durfte. Nun versucht sich der Österreicher mit kroatischen Wurzeln zum ersten Mal in der Bundesliga. Bei seinen früheren Engagements für die Admira und den SCR Altach spielten die Clubs noch in der zweiten Liga.

