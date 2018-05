Mattersburg fixierte mit 2:1-Heimsieg gegen LASK Platz sechs

Der SV Mattersburg hat in der letzten Runde der Fußball-Bundesliga den sechsten Platz nicht mehr hergegeben. Die Burgenländer besiegten den LASK am Sonntag 2:1 (1:0) und federten damit den Angriff der Austria ab, die Meister Salzburg abschoss. Die Linzer beendeten die Saison als Vierter und starten damit nächste Saison im Europacup. Im Juli geht es in der Qualifikation zur Europa League los.

SN/APA (EXPA)/EXPA/THOMAS HAUMER Andreas Gruber traf für Mattersburg