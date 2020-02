Mattersburg gegen Altach endete 0:0

Das Spiel der 20. Fußball-Bundesliga-Runde zwischen dem SV Mattersburg und dem SCR Altach hat am Samstag mit einem 0:0 geendet. Die Gastgeber verpassten damit den dritten Sieg in Folge, beendeten aber immerhin ihre Niederlagen-Serie vor eigenem Publikum - zuvor war der SVM im Pappelstadion viermal in Folge als Verlierer vom Platz gegangen.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER Trotz besserer Chancen blieben die Burgenländer torlos