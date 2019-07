Fußball-Bundesligist SV Mattersburg hat sich mit Mittelfeldspieler Fabian Miesenböck verstärkt. Der 25-jährige Kärntner kehrt nach einem Jahr bei Spartak Trnava in der Slowakei nach Österreich zurück. Zuvor war Miesenböck u.a. für den LASK und Wiener Neustadt tätig. Mit Trnava war er slowakischer Cupsieger (Tor im Finale) und in der vergangenen Saison auch in der Europa League engagiert.

Quelle: APA