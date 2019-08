Mattersburg klarer Kellerduell-Sieger bei der Admira

Der SV Mattersburg hat sich mit einem 3:1-Erfolg beim FC Admira in der Fußball-Bundesliga Luft verschafft. Die Burgenländer feierten am Samstag in der 6. Runde den ersten Saison-Auswärtssieg und sind vor den Sonntagpartien vorübergehend sogar Siebenter. Die Admira hingegen rangiert mit nur einem Punkt am Tabellenende. Das erste Saisontor vor heimischem Publikum war zu wenig.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Marko Kvasina haute mit dem Tor zum 3:1-Endstand den Deckel drauf