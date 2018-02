Mattersburg mit breiter Brust und Personalsorgen nach Altach

In Altach kommt es am Samstag (18.30 Uhr) zu einem Duell zweier direkter Konkurrenten um die kleine Chance auf einen Europacupplatz. Die Vorteile scheinen klar bei den Gästen aus Mattersburg zu liegen. Denn während Altach 2018 erst einen Punkt holte, kommen die Gäste mit drei Siegen in Folge nach Vorarlberg - aber auch mit Personalsorgen.

SN/APA/EXPA/JAKOB GRUBER Altach-Coach Klaus Schmidt sehnt sich nach Erfolgserlebnis