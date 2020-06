Mattersburg mit Selbstvertrauen zur WSG Tirol

Nach dem 2:0-Sieg bei der Admira wittert Mattersburg Morgenluft in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Am Dienstag (18.30 Uhr) wartet bei der WSG Tirol schon das nächste Auswärtsspiel. "Wir können jetzt mit einer breiten Brust nach Tirol fahren und wollen dort nachlegen", sagte SVM-Coach Franz Ponweiser, dessen Team gerade in der Fremde gefährlich ist.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Burgenländer wollen sich auch gegen die Tiroler ins Zeug werfen