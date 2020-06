Mattersburg und Altach vor Neustart zuversichtlich

In Mattersburg schließt sich am Dienstag (18.30 Uhr) der Coronapausenkreis. Im Pappelstadion ertönte am 8. März beim 0:1 des SVM gegen den LASK der bisher letzte Schlusspfiff in einer Fußball-Bundesliga-Partie. 86 Tage später kommt es hier beim Duell der Burgenländer mit dem SCR Altach zum Meisterschafts-Neustart, gleichzeitig mit dem Match WSG Tirol gegen SKN St. Pölten.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Altach möchte wieder jubeln, wie hier am 2. März gegen Salzburg