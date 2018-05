Mattersburg und LASK kämpfen um erfolgreichen Saison-Kehraus

Im Pappelstadion steigt am Sonntag ein Duell zweier Mannschaften, die auf eine überaus zufriedenstellende Fußball-Bundesliga-Saison zurückblicken können. Die Mattersburger hatten mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, schnupperten lange an den Europacup-Plätzen und schrammten haarscharf am Cupfinale vorbei. Der LASK schaffte es als Aufsteiger sogar auf Anhieb in die Europa-League-Qualifikation.

