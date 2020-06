Mattersburg wieder einmal guter Boden für Austria - 4:1-Sieg

Die Wiener Austria ist im Kampf um den Gewinn der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga an Leader Altach drangeblieben. Die Favoritner gewannen am Samstag in Mattersburg klar mit 4:1 und liegen sechs Runden vor Schluss weiter einen Punkt hinter den Vorarlbergern. Für das Team von Coach Christian Ilzer war es erst der zweite Saison-Auswärtssieg - beide gelangen gegen Mattersburg.

