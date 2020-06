Mattersburg will gegen SKN ersten Liga-Heimsieg seit Juli

Die einstige Heimstärke ist dem SV Mattersburg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison verlorengegangen. Seit dem 2:1 gegen Hartberg in der ersten Runde im vergangenen Juli blieben die Burgenländer in zwölf Auftritten im Pappelstadion sieglos. Nun wird am Samstag (17.00 Uhr) gegen den SKN St. Pölten im sechsten Spiel der Qualifikationsgruppe dringend eine Trendwende benötigt.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Mattersburgs Coach Ponweiser hofft auf einen Befreiungsschlag