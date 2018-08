Mattersburg will gegen WAC zu Heimstärke finden

Trotz 180 starker Minuten zum Saisonauftakt steht der SV Mattersburg in der vierten Fußball-Bundesliga-Runde am Samstag (17.00 Uhr) gegen den Wolfsberger AC schon unter leichtem Druck. Die Kärntner kommen dagegen nach vier Punkten gegen die Wiener Großclubs aus den letzten beiden Spielen mit breiter Brust ins Burgenland, warten in Mattersburg nach acht Versuchen aber noch auf den ersten Sieg.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Die Mattersburger wollen sich diesmal belohnen