Mattersburg will nach 2:1 in Graz auch Sieg gegen Altach

Der SV Mattersburg will sein Standing als guter Frühjahrsstarter in der Fußball-Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr) untermauern. Die Burgenländer haben im Pappelstadion den SCR Altach zu Gast und wollen nach dem überraschenden Auftakt-2:1 bei Sturm Graz den nächsten Sieg nachlegen. Damit würde die Truppe von Coach Franz Ponweiser in der Tabelle auch mit den Vorarlbergern nach Punkten gleichziehen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Die Mattersburger gehen mit Selbstvertrauen in die Partie