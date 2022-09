Matthias Jaissle: "Unsere Idee von Fußball auf den Platz gebracht"

Bullen-Trainer Matthias Jaissle ärgerte sich über das 1:1 gegen Rapid, seine Bilanz nach dem ersten Saisonblock fällt dennoch sehr positiv aus.

Mit einem 1:1-Unentschieden gegen Rapid verabschiedete sich Fußballmeister Red Bull Salzburg am Sonntag in die zweiwöchige Länderspielpause. Bullen-Trainer Matthias Jaissle war angesichts der Vielzahl an Chancen in der Schlussphase nicht wirklich zufrieden mit der Ausbeute von nur einem Punkt, zeigte seinen Ärger nach dem Schlusspfiff auch, sah schließlich aber auch viel Brauchbares ("Die zweite Hälfte war gut, es hat nur das Tor gefehlt").

Insgesamt fiel sein Zwischenresümee nach dem ersten Saisonblock sehr positiv aus. In 13 Pflichtspielen gab ...