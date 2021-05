Matthias Jaissle: Werbung in eigener Sache

Der künftige Bullen-Cheftrainer ist mit dem FC Liefering auf Titelkurs.

Die Bestellung von Matthias Jaissle zum Nachfolger von Jesse Marsch hat nicht nur viele Fußballbeobachter, sondern laut Max Wöber auch die Spieler von Red Bull Salzburg überrascht. Aber der 33-jährige Deutsche ist in der glücklichen Lage, der Welt beweisen zu können, dass er sein Handwerk versteht und die richtige Wahl war. Mit dem Red-Bull-Kooperationsclub FC Liefering ist Jaissle in der 2. Liga drauf und dran, den Titel zu gewinnen. Drei Runden vor Schluss liegen die Lieferinger an der Tabellenspitze. Hoch ...