Wie erlebt ein Fan eine Saison ohne Stadionfußball? Die Chefs des größten Red-Bull-Salzburg-Fanclubs standen Rede und Antwort.

"Fußball ohne Fans ist nichts!" war in den Coronamonaten auf Transparenten in den trostlosen Fansektoren vieler europäischer Stadien zu lesen. Fußballanhänger drückten so ihren Unmut über die seelenlosen Geisterspiele aus. Ganz so weit würden Josef Pomwenger, 46, IT-Techniker bei der Post, und Wolfgang Wieder, 57, Baumeister aus Bergheim, nicht gehen. Der Obmann des Red-Bull-Salzburg-Fanclubs Firebulls und sein Stellvertreter sagen: "Fußball ohne Fans ist schlicht unvollständig." Ein SN-Interview über fehlende Emotionen im Fußball, die Sehnsucht nach einem Stadionbesuch und darüber, wie ...